Wall Street ouvre en hausse avec les "techs" et les banques

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi à la faveur d'achats à bon compte sur les valeurs de croissance et les actions des banques après trois séances consécutives de baisse des indices liée aux craintes sur l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et le ralentissement de la croissance mondiale.