Wall Street ouvre en hausse avec les "techs" et Johnson & Johnson

© BRENDAN MCDERMID La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,33%. /Photo prise le 8 novembre 2021/REUTERS/Brendan McDermid

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 119,6 points, soit 0,33%, à 36.040,83, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,19% à 4.658,12 et le Nasdaq Composite prend 0,3% à 15.750,69.

Tous trois se dirigent néanmoins vers un repli sur l'ensemble de la semaine, les derniers jours ayant été marqués par l'annonce d'une hausse supérieure aux attentes des prix à la consommation aux Etats-Unis en octobre, avec à la clé une révision des anticipations de remontée des taux d'intérêt en 2022.

Ces craintes liées à l'inflation et au resserrement des politiques monétaires ont notamment pesé sur les valeurs technologiques, l'un des compartiments de la cote les plus sensibles à l'évolution des taux, leur indice S&P de référence ayant cédé plus de 2% en deux séances.

Il a toutefois entamé jeudi un rebond qui se confirme avec une hausse de 0,31% en début de séance.

Parmi les grands noms des "techs", Alphabet gagne 0,27%, Amazon 0,24%, Microsoft> 0,69% et Meta Platforms, l'ex-Facebook, 1,21%.

Johnson & Johnson prend pour sa part 1,88%, le marché saluant la perspective d'une séparation de ses activités pharmaceutique et de dispositifs médicaux de celles de produits grand public.

À la baisse, Tesla abandonne 1,41%, toujours affecté par la vente d'actions engagée par son directeur général, Elon Musk.

Les investisseurs surveilleront à 15h00 GMT la première estimation de l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan, que le consensus Reuters donne en légère hausse.

(Rédigé par Marc Angrand)