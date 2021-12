Wall Street ouvre en hausse avec les "techs"

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lucas Jackson La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mardi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,91%. /Photo d'archives/REUTERS/Lucas Jackson

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 321,8 points, soit 0,91%, à 35.548,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,25% à 4.648,93 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,87%, soit 284,487 points, à 15.509,639.

La hausse des marchés d'actions est principalement alimentée par les valeurs technologiques qui ont souffert dans les précédentes séances de la perspective d'un relèvement plus rapide que prévu des taux d'intérêt l'année prochaine et des inquiétudes sur le variant Omicron.

Le docteur Anthony Fauci, principal responsable de la lutte contre les maladies infectieuses aux Etats-Unis, estime pour le moment que ce variant ne présente pas une gravité particulière.

L'indice de la volatilité, aussi appelé l'indice de la peur, recule de 12,25% à 23,77 points après avoir touché la semaine dernière un pic de 10 mois, tandis que dix des onze principaux indices sectoriels du S&P-500 évoluent dans le vert.

Aux valeurs, les fondeurs comme Advanced Micro Devices, Micron Technology et Nvidia avancent chacun d'environ 3% dans le sillage d'Intel, qui bondit de 6%.

Le géant américain des semi-conducteurs a annoncé son intention d'introduire en Bourse sa filiale Mobileye d'ici la mi-2022. Celle-ci pourrait être valorisée plus de 50 milliards de dollars (44,4 milliards d'euros).

Les poids lourds du numérique comme Amazon, Alphabet, Apple et Microsoft gagnent de 1,3% à 2,4%, tandis que leur indice sectoriel progresse de 2,2%.

Tesla rebondit de 3% au lendemain d'une baisse liée à l'ouverture d'une enquête de la SEC sur ses panneaux solaires.

Dans le secteur de la santé, VIR Biotechnology (+2,4%) et Novavax (+6,16%) profitent d'études favorables sur leur traitement contre le COVID-19.

Les valeurs du transport, notamment celles du croisiériste Carnival (+1,3%) et celles des compagnies aériennes United Airlines (+2,1%) et American Airlines Group (+1,8%), sont également recherchées, tandis que Exxon Mobil (+1,3%) et Chevron (+1,4%) sont portés par la hausse du marché pétrolier, dont les cours gagnent près de 2,5%.

