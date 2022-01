Wall Street ouvre en hausse avec les résultats de sociétés

© ANDREW KELLY La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,37%. /Photo d'archives/REUTERS/Andrew Kelly

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 130,81 points, soit 0,37%, à 35.499,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,68% à 4.608,59 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,89%, soit 128,57 points, à 14 635,46.

Selon les données IBES de Refinitiv, les entreprises composant l'indice S&P-500 devraient afficher sur la période octobre-décembre un bénéfice en hausse de 23,1% sur un an.

La tendance positive à Wall Street est notamment entretenue par la publication des comptes financiers du quatrième trimestre d'UnitedHealth Group et Procter & Gamble, dont les titres gagnent respectivement 1,5% et 3,6%. Le premier a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, tandis que le second a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

Après les annonces mitigées la semaine dernière de J.P. Morgan Chase et Citigroup, Bank of America Corp (+3,6%) et Morgan Stanley (+3,4%) ont agréablement surpris les investisseurs mercredi avec leurs résultats et prévisions.

Les poids lourds des nouvelles technologies comme Microsoft, Alphabet, Tesla, Meta Platforms et Netflix s'octroient entre 0,2% et 1,7%. L'indice sectoriel progresse de 0,4%.

