Wall Street ouvre en hausse avec les banques

© BRENDAN MCDERMID La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 1,24%, et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,97%. Le Nasdaq Composite prend pour sa part 0,96%. /Photo prise le 13 octobre 2021/REUTERS/Brendan McDermid

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 427,79 points, soit 1,24%, à 34.805,6 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,97% à 4.406,06 points.

Le Nasdaq Composite prend pour sa part 0,96% à 14.711,79 points.

Après J.P. Morgan (+0,6%) mercredi, Bank of America (+3,2%), Wells Fargo (+1,2%), Citigroup (+0,7%) et Morgan Stanley (+1,8%) ont à leur tour fait état jeudi de résultats supérieurs aux prévisions.

Le sous-indice du secteur bancaire avance de 1,20%.

Au chapitre macroéconomique, le département du Travail a annoncé que les inscriptions au chômage avaient diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 octobre, à 293.000, le niveau le plus bas depuis mars 2020, alors que les économistes prévoyaient en moyenne 316.000.

Par ailleurs, la hausse des prix à la production aux Etats-Unis a décéléré en septembre à 0,5% après 0,7% en août. Sur un an, les prix à la production sont toutefois en hausse de 8,6%, leur plus forte progression depuis novembre 2010. Les économistes prévoyaient un gain de 0,6% sur un mois et de 8,7% en glissement annuel.

La remontée des cours du pétrole profite à Chevron et Exxon Mobil, qui gagnent chacun environ 0,8%.

L'American Petroleum Institute (API) a fait état d'une diminution plus forte que prévu des réserves d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)