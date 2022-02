Wall Street ouvre en hausse avec Alphabet et les "techs"

© Brendan McDermid La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,19% et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,55%. Le Nasdaq Composite prend 0,85%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 67,98 points, soit 0,19%, à 35.473,22 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,55% à 4.571,74 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,85%, soit 122,27 points, à 14.468,27.

Alphabet a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel record et supérieur aux attentes, ce qui fait bondir l'action de 8,7%.

AMD, qui publiait également ses résultats mardi, prend pour sa part 9,4% à la faveur d'une prévision de chiffre d'affaires pour cette année au-dessus des attentes. Dans son sillage, ses concurrents Qualcomm, Nvidia et Micron Technology avancent de 1,7% à 2,3%.

Meta Platforms, qui annoncera dans la soirée ses résultats trimestriels, gagne 1,2%, tandis qu'Amazon, dont les comptes sont attendus jeudi, prend 1,1%.

"Après tout le tumulte de janvier, des bénéfices solides peuvent être un catalyseur de gains," note Neil Wilson, analyste chez Markets.com. Il ajoute s'attendre à ce que les bénéfices d'Alphabet ramènent la confiance dans les valeurs technologiques, le Nasdaq ayant perdu le mois dernier jusqu'à 19% depuis son pic de novembre.

Parmi les entreprises ayant déjà publié leurs résultats trimestriels, 78,8% d'entre elles ont à ce stade dépassé les attentes au niveau du bénéfice contre une moyenne de 84% au cours des quatre derniers trimestres, selon les données de Refinitiv.

Côté valeurs en baisse, Paypal chute de plus de 21%, pénalisé par l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice pour le trimestre en cours inférieurs aux prévisions. La chaîne de cafés Starbucks reflue pour sa part de 3,3%, en raison d'un abaissement de sa prévision de bénéfice annuel.

Sur le plan sectoriel, la moitié des compartiments du S&P-500 sont dans le vert, la plus forte hausse revenant au secteur des services de communication et la plus forte baisse étant celle de l'énergie.

Au chapitre des indicateurs économiques, l'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré, avant la publication vendredi du rapport mensuel du département du Travail, que le secteur privé aux Etats-Unis avait détruit de manière inattendue 301.000 postes en janvier.,

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)