Wall Street ouvre en hausse avant les résultats des "techs"

© Brendan McDermid La Bourse de New York a ouvert en légère hausse lundi. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones est pratiquement inchangé. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones est pratiquement inchangé à 35.648,68 points mais le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 4.548,62 et le Nasdaq Composite prend 0,4% à 15.151,24.

Le principal événement du jour est en fait prévu après la clôture des marchés avec la publication des résultats de Facebook (-0,79%). Microsoft (-0,25%) et Alphabet (-0,05%) doivent quant à eux présenter leurs comptes mardi, Apple (-0,05%) et Amazon (+0,01%) jeudi.

A eux quatre, Microsoft, Alphabet, Apple et Amazon représentent plus de 22% de la capitalisation globale du S&P 500, qui a inscrit un record en séance vendredi, grâce entre autres à la qualité des résultats publiés à ce stade: les analystes financiers tablent sur une croissance de 34,8% sur un an des profits de l'indice au troisième trimestre, selon le dernier pointage de Refinitiv.

Les performances de ces groupes seront étudiées avec d'autant plus d'attention que Snap, le propriétaire de Snapchat, a perdu plus d'un quart de sa valeur vendredi après avoir expliqué que le renforcement de la confidentialité des données personnelles décidé par Apple pour les propriétaires d'iPhone et d'iPad avait lourdement pesé sur son chiffre d'affaires.

Le titre Snap reprend 0,17%.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, PayPal gagne 4,42% après avoir renoncé à un projet d'acquisition de Pinterest (-13,81%).

Tesla s'adjuge par ailleurs 5,91% après avoir reçu du loueur Hertz une commande de 100.000 voitures.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)