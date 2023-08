Wall Street ouvre en hausse avant des indicateurs clés

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse lundi à l'ouverture avant la publication d'indicateurs économiques clés plus tard cette semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 178,64 points, soit 0,52% à 34.524,36 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,49% à 4.427,48 points. Le Nasdaq Composite prend 0,75% soit 101,82 points, à 13.692,47 points. Vendredi, Jerome Powell a insisté sur la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux, confortant le scénario d'une période plus longue qu'anticipée par les marchés de taux d'intérêt élevés, tout en accordant que des progrès avaient été réalisés pour ramener l'inflation à sa cible. De fait, l'économie américaine se montre résistante aux hausses de taux, l'argentier évoquant la force des marchés du travail et de l'immobilier, deux composantes importantes de l'inflation, dans ses déclarations. Les données attendues cette semaine permettront de clarifier les perspectives économiques, puisque l'inflation et le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail doivent être publiés respectivement jeudi et vendredi.