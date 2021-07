Wall Street ouvre en hausse après le rapport sur l'emploi

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY La Bourse de New York est en légère hausse vendredi. L'indice Dow Jones gagne 0,06% et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29%. Le Nasdaq Composite avance de 0,42%. /Photo prise le 28 juin 2021/REUTERS/Andrew Kelly

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 20,52 points, soit 0,06%, à 34.654,05 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29% à 4.332,26 points.

Le Nasdaq Composite (+0,42%) évolue à un plus record à 14.582,894 points.

Le rapport du département du Travail montre que l'économie américaine a créé 850.000 en juin, un chiffre nettement supérieur au mois précédent et au-dessus des attentes des économistes interrogés par Reuters.

Le taux de chômage a toutefois augmenté à 5,9% après 5,8% en mai.

"L'amélioration du marché du travail dans son ensemble (...) permet au marché de continuer dans sa phase actuelle de hausse lente et progressive, ce qui est le meilleur scénario", a déclaré Randy Frederick chez Charles Schwab.

"Le marché ne semble toutefois pas savoir s'il veut des bonnes nouvelles, qui entraîneraient potentiellement des hausses de taux de la Fed plus tôt que prévu, ou des mauvaises nouvelles qui entraîneraient plus de liquidités et donc potentiellement plus d'inflation. C'est donc une sorte d'équilibre délicat à trouver", a-t-il ajouté.

Plus forte baisse de l'indice Dow Jones, Boeing cède 2,53% après une information de CNBC selon laquelle un avion cargo 737 s'est abîmé en mer au large d'Honolulu à Hawaï après un problème moteur.

(Redigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)