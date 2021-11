Wall Street ouvre en hausse après le plan sur les infrastructures

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lucas Jackson La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, soutenue par les grandes valeurs industrielles, après l'adoption définitive par le Congrès d'un plan d'infrastructures de 1.000 milliards de dollars (865 milliards d'euros) qui vient conforter la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'économie américaine. /Photo d'archives/REUTERS/Lucas Jackson

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 190,1 points, soit 0,52%, à 36.518,05 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,24% à 4.708,86 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,16%, soit 24,97 points, à 15.996,562.

Les trois indices, qui avaient clôturé vendredi à des niveaux records à la faveur de l'optimisme engendré par les résultats d'entreprises, évoluent à de nouveaux sommets historiques.

Aux valeurs, Caterpillar, considéré comme le baromètre de l'économie américaine, gagne 4,48% après l'adoption vendredi soir par le Congrès du plan destiné à moderniser les routes, les ponts, l'internet haut débit et d'autres infrastructures.

"Je pense que les investisseurs s'intéressent à nouveau aux secteurs de l'industrie et des matériaux maintenant que le plan d'infrastructures a été adopté", commente Sam Stovall, stratège dans les investissements chez CFRA Research.

Tesla recule en revanche de 5,1%, une majorité de personnes suivant Elon Musk sur Twitter s'étant prononcées dimanche en faveur de la vente de 10% des parts du patron de Tesla dans le constructeur automobile américain. Le fondateur du groupe, en lançant cette consultation, avait assuré qu'il se conformerait au résultat.

Les compagnies aériennes American Airlines (+1,21%), United Airlines (+1,47%) et Delta Air Lines (+1,10%) profitent, elles, de la réouverture des frontières aux Etats-Unis aux voyageurs internationaux dans le cadre de la levée des restrictions face à la pandémie de COVID-19.

Sur le marché des changes, l'indice dollar recule de 0,21% face aux autres grandes devises mais reste proche du plus haut de plus d'un an inscrit vendredi (94,62 points) après les chiffres mensuels de l'emploi américain, ressortis meilleurs que prévu.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance de 2,5 points de base, à 1,4775% après en avoir perdu plus de sept vendredi, en réaction aux statistiques du marché du travail.

Le marché du pétrole est en hausse après le relèvement par Aramco du prix de vente officiel de son brut à l'Asie. Le baril de Brent gagne 0,53% à 83,17 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,34% à 81,56 dollars .

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)