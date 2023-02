Wall Street ouvre en forte baisse après l'emploi États-Unis

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 102,24 points, soit 0,30% à 33.951.70 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,10% à 4.133.86 points.

Le Nasdaq Composite cède 2,01%, soit 245,32 points, à 11.955,50 points.

Le département du Travail américan a fait état vendredi de 517.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier, tandis que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 185.000.

"Il est certain que les chiffres sont bien supérieurs aux estimations du consensus. Ce n'est pas ce que le marché veut voir, ni ce que la Fed veut voir à ce stade", a commenté Quincy Krosby, stratégiste chez LPL Financial.

"C'est le genre de rapport que l'on souhaite voir au sortir d'une récession pour signaler la vigueur de l'économie, et non pas lorsque le marché à terme envisage que la Fed termine son cycle de hausse des taux", a-t-il ajouté.

La Fed a relevé mercredi ses taux d'intérêt de 25 points de base et, après la publication du rapport sur l'emploi, le marché a revu à la hausse la probabilité d'un nouveau relèvement identique lors de la réunion de mars de la banque centrale américaine.

Les marchés attendent toujours la publication de l'indice ISM des services à 15h00 GMT.

Les données sur l'emploi s'accompagnent des résultats décevants publiés jeudi par des géants de la cote tels qu'Apple, Alphabet et Amazon, qui reculent respectivement de 0,6%, 4,5% et 5,7% á l'ouverture, mettant fin à l'embellie des valeurs à forte croissance lors des deux dernières séances, portées par les bons résultats de Meta Platforms et les espoirs d'un ralentissement de la hausse des taux.

Ford, qui a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice trimestriel et prévoit une année difficile, chute de 10,1%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)