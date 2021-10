Wall Street ouvre en baisse, les technologiques pèsent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brendan McDermid La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable, à 35.740,28 points. Le Standard & Poor's 500 recule de 0,28% à 4.583,54 points et le Nasdaq Composite cède 0,51% à 15.369,044.

Ce dernier souffre de la baisse de 3,89% d'Apple qui a fait part d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes à cause des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et a dit s'attendre à des perturbations plus fortes encore ce trimestre.

Le groupe perd par la même occasion la place de première capitalisation mondiale qui revient à Microsoft, en hausse de 0,36%.

Amazon cède pour sa part 3,41% après la publication de ses prévisions pour le dernier trimestre de l'année, affectées par le manque de main d'oeuvre.

A contre-courant, les géants pétroliers Chevron et Exxon Mobil prennent respectivement 1,22% et 1,34% après avoir enregistré de solides bénéfices trimestriels tandis qu'AbbVie gagne 2,13% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

Au-delà des résultats des sociétés cotées, les investisseurs sont préoccupés par le niveau toujours élevé de l'inflation. L'indice des prix "core PCE" est ressorti en hausse de 3,6% sur un an, comme le mois précédent, contre 3,5% attendu.

Le dix ans américain a atteint son plus haut du jour, à 1,619%, et le dollar (+0,4%) a amplifié ses gains contre un panier de devises internationales après la publication de cette mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.

La banque centrale américaine pourrait annoncer la semaine prochaine à l'issue de sa réunion de politique monétaire le début de la réduction progressive de ses achats d'actifs.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)