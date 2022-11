Wall Street ouvre en baisse, les taux et la consommation inquiètent

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par un regain d'inquiétudes sur l'évolution de la conjoncture économique et les taux d'intérêt, tandis que les résultats et les perspectives des entreprises face à une inflation galopante incitent également à la prudence.