Wall Street ouvre en baisse, les taux et l'inflation inquiètent

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 232,33 points, soit 0,7%, à 32.947,81 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,53% à 4.138,27 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,15%, soit 18,84 points, à 12.156,38.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend plus de quatre points de base à 3,0123% et celui à deux ans, le plus sensible à l'évolution des taux, s'affiche à 2,7555% alors que seront publiés vendredi les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis.

Devant la commission des finances du Sénat américain, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré mardi que l'inflation, qui évolue actuellement au-dessus de 8%, resterait élevée et que l'administration de Joe Biden devrait probablement revoir ses prévisions en la matière pour le budget 2023.

Face à une inflation à un sommet de 40 ans, les marchés tablent sur une hausse de taux d'un demi-point lors de la réunion des 14 et 15 juin de la Réserve fédérale américaine. Une augmentation de la même ampleur est attendue en juillet et la perspective d'une pause en septembre est jugée faible.

Alors que les investisseurs redoutent que cette accélération du coût du crédit plonge l'économie en récession, l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a relevé mercredi son estimation d'inflation dans les pays membres à 8,5% cette année et abaissé celle de la croissance du PIB mondial à 3% cette année..

Aux valeurs, Microsoft et Apple, qui avaient gagné chacun plus de 1% mardi, reculent respectivement de 0,4% et 0,2% avec le repli de l'indice sectoriel des nouvelles technologies (-0,6%).

Les groupes pétroliers, à l'image d'ExxonMobil et Chevron, profitent de la flambée des prix du brut, le Brent se traitant à 122 dollars le baril.

Dans l'actualité des entreprises, Western Digital prend 3,2% à la faveur d'une revue de ses options stratégiques comme le souhaite le fonds activiste Elliott Management, tandis qu'Intel recule de 4,6% après la publication d'une note de Citigroup prévoyant un deuxième trimestre difficile pour le géant des semi-conducteurs.

Le croisiériste Carnival cède 3,6% après une réduction de son objectif de cours par Morgan Stanley et Campbell Soup gagne 2,9%, soutenu par le relèvement de sa prévision de ventes annuelles.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)