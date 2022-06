Wall Street ouvre en baisse, les regards tournés vers Powell

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 264,13 points, soit 0,87%, à 30.266,12 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,72% à 3.737,65 points. Le Nasdaq Composite cède 0,52%, soit 57,954 points, à 11.011,348.

Dans une déclaration écrite publiée avant son audition, en cours, par une commission du Sénat, Jerome Powell a déclaré que la Fed était "fortement déterminée" à faire reculer l'inflation, qui atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, et que ses responsables agissaient "rapidement pour y parvenir".

Il a ajouté que le rythme des prochaines hausses de taux continuerait de dépendre des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques.

Face à l'inflation, plusieurs banques centrales ont décidé d'accélérer leur resserrement monétaire au risque de plonger l'économie en récession.

"Nous avons eu un très beau rebond mardi, mais les facteurs qui ont suscité l'inquiétude des investisseurs n'ont pas changé et ils continuent de craindre que nous nous dirigions vers une récession", explique Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research à New York.

Aux valeurs, les sociétés pétrolières reculent avec la baisse des cours du brut. Chevron et Exxonmobil perdent 5,16% et 4,04% respectivement.

Du côté des banques, JPMorgan Chase, Bank Of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo et Goldman Sachs cèdent entre 1% et 1,80% avec le net repli des rendements obligataires.

Boeing affiche une baisse de 1,66% après que son directeur général a déclaré s'attendre à des difficultés d'approvisionnement persistantes jusqu'à la fin 2023.

À contre-courant, le fabricant de cosmétiques Revlon, prisé des investisseurs individuels après s'être placé sous la protection de la loi sur la faillite, prend 41,63% après avoir chuté de 75% la semaine dernière.

(Rédigé par Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)