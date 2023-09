Wall Street ouvre en baisse, les inquiétudes sur l'inflation s'intensifient

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi après une baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ce qui témoigne de la bonne santé du marché de l'emploi et renforce les inquiétudes concernant l'inflation et les taux d'intérêt.