Wall Street ouvre en baisse, les combats se poursuivent en Ukraine

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 126,91 points, soit 0,37%, à 33.765,69 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,19% à 4.365,28 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,25%, soit 33,82 points, à 13.717,578.

La Russie a intensifié mardi ses bombardements sur l'Ukraine et une colonne de blindés russes s'étendait sur soixante kilomètres en direction de Kiev, au sixième jour de l'offensive russe, qui a fait au moins 136 morts parmi les civils et près de 400 blessés, selon un bilan établi par le Haut-commissariat de l'Onu aux droits de l'homme.

Malgré les lourdes sanctions internationales, Moscou a assuré mardi vouloir poursuivre ses opérations jusqu'à l'atteinte de ses objectifs.

"L'avancée de la Russie vers la capitale de l'Ukraine continue de peser sur le moral des investisseurs", souligne Peter Cardillo, économiste chez Spartan Capital Securities, notant que le marché est pour le moment focalisé sur les conséquences économiques de la guerre.

L'indice CBOE de volatilité prend 3% à 31 points, après avoir touché lundi un sommet depuis le 24 février.

Aux valeurs, le compartiment bancaire (-1,2%) et celui de la finance (-0,7%) en général souffrent encore. L'action Citigroup reflue de 1,5% alors que le rendement des bons des Treasuries à dix ans est tombé à 1,7565%, son plus bas niveau depuis le 3 janvier.

Les groupes pétroliers profitent en revanche des craintes d'un resserrement de l'offre. Chevron, qui a annoncé mardi son intention de relever son programme de rachat d'actions entre 5 et 10 milliards de dollars par an, prend 1,1%. Exxon Mobil avance de 0,5%, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole, le Brent étant à plus de 103 dollars le baril. Le secteur de l'énergie progresse de 1%.

La tendance est également animée par la publication de plusieurs résultats trimestriels. Le distributeur Target bondit de 12,6% à la faveur d'une prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année supérieure aux attentes. Zoom Video Communications et le constructeur de véhicules électriques Lucid Group reculent respectivement de 1,1% et de 19% en raison des perspectives annuelles jugées décevantes du premier et de l'abaissement de la production annuelle du second.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)