Wall Street ouvre en baisse, le variant Omicron inquiète de nouveau

© Andrew Kelly La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,85% et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,69%. /Photo d'archives/REUTERS/Andrew Kelly

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 300,21 points, soit 0,85%, à 34.835,73 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,69% à 4.623,04 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,39%, soit 61,44 points, à 15.721,392.

Stéphane Bancel, le PDG de Moderna (-4,7%), a estimé mardi qu'il était peu probable que les vaccins actuels contre le COVID-19 soient aussi efficaces contre le variant Omicron que contre les précédentes souches du coronavirus SARS-CoV-2.

Regeneron (-0,8%) a annoncé pour sa part que son cocktail d'anticorps contre le COVID-19 et d'autres traitements similaires pourraient également être moins efficaces contre Omicron.

"Ce variant a précipité l'accélération du pire ennemi du marché, l'incertitude", commente Peter Cardillo, économiste marchés chez Spartan Capital Securities.

"Je ne m'attends pas à ce que le marché s'effondre pour le moment, mais je m'attends à assister à beaucoup de séances comme celles que nous voyons à présent, avec une baisse de 1-1,5%, puis un léger rebond et une rechute", a-t-il ajouté.

De fait, après le rebond de lundi, les compartiments les plus exposés à la pandémie, comme les secteurs du transport aérien (-0,88%), de l'énergie (-0,91%) et des banques (-1,36%), sont de nouveau en repli mardi à l'ouverture de Wall Street.

Delta Air Lines abandonne 0,7%%, United Airlines 1,8%, American Airlines 1,2% et Boeing 0,8%, tandis que les croisiéristes Royal Caribbean Cruises et Carnival Corporation fléchissent respectivement de 1,2% et 1,7%.

A l'inverse, les services de vidéo à la demande, comme Netflix (+1,36%) ou Roku (+1,30%), profitent de la perspective de nouveaux confinements si les craintes liées au variant Omicron se matérialisent.

Les titres liés à l'or, comme Ashanti (+6%) ou Gold Fields (+6,41%), sont pour leur part favorisés par la remontée des cours du métal jaune, considéré comme une valeur refuge par temps d'incertitudes. L'or gagne 0,62% à 1.796 dollars l'once.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)