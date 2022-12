Wall Street ouvre en baisse, la Fed pèse encore avant les PMI

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones, qui a enregistré jeudi sa plus forte baisse en trois mois, perd encore 214,38 points, soit 0,65%, à 32.987,84 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, qui ont tous deux accusé jeudi leur baisse en pourcentage la plus importante sur une séance depuis six semaines, recule respectivement de 0,61%, à 3.871,94 points, et de 0,31%, à 10.776,78 points.

Les investisseurs sont encore échaudés par les dernières projections de la Fed qui suggèrent que les taux d'intérêt dépasseront les 5% en 2023, un niveau inédit depuis 2007 et en décalage avec leurs attentes.

Les marchés monétaires tablent, eux, sur au moins deux hausses de taux de 25 points de base l'an prochain et un pic des taux à environ 4,9% mi-2023 avant un reflux autour de 4,4% en fin d'année prochaine, selon le baromètre FedWacth.

Le reste de la séance pourrait être animé par la publication des indices mensuels S&P Global PMI en version préliminaire aux Etats-Unis. Le consensus Reuters table sur une légère amélioration à 47,0 du PMI composite après 46,4 en novembre.

Aux valeurs, Adobe bondit de 5,01%, l'éditeur de Photoshop ayant déclaré jeudi anticiper au premier trimestre un bénéfice ajusté par action supérieur au consensus des analystes.

Meta Platforms prend 4,09% après le relèvement de la recommandation de JP Morgan à "surpondérer" contre "neutre".

Les groupes pétroliers Chevron et Exxon Mobil cèdent respectivement 1,12% et 1,38% dans le sillage du reflux du pétrole, consécutif au relèvement des anticipations de taux d'intérêt aux Etats-Unis.

