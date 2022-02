Wall Street ouvre en baisse, l'inquiétude grandit sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par une amplification des tensions autour de l'Ukraine, Kiev et ses alliés occidentaux, les Etats-Unis au premier chef, accusant la Russie d'orchestrer une prochaine entrée en guerre à la suite d'échanges de tirs d'artillerie entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes dans l'Est ukrainien.