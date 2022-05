Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 39,89 points, soit 0,12%, à 32.120,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,47% à 3.982,17 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,3%, soit 152,68 points, à 11.584,98.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis avait nettement ralenti en avril sous l'effet du recul des prix de l'essence, mais hors énergie et produits alimentaires, l'inflation a continué d'accélérer, au-dessus des attentes des économistes, ce qui donne à penser que ce ralentissement est temporaire.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a décéléré à 0,3% le mois dernier et à 8,3% en rythme annuel, tandis que l'inflation dite de base ("core CPI"), a augmenté de 0,6% sur un mois et de 6,2% sur un an.

"C'est un peu une surprise à la hausse quel que soit le point de vue, donc le scénario d'une inflation ayant atteint son pic devra certainement être revu à la lumière de ces données", commente Ross Mayfield, stratège investissements chez Baird Private Wealth Management.

Face à une inflation galopante, les marchés monétaires tablent à 81% sur une hausse de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de juin après un relèvement d'un demi-point du coût du crédit la semaine dernière.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui était en baisse avant la publication des prix à la consommation, est reparti à la hausse, gagnant 3,3 points de base à 3,026%.

Aux valeurs, les géants des nouvelles technologies, sensibles à l'évolution des taux, fléchissent. Tesla, Amazon, Microsoft, Apple et perdent de 0,4% à 1%.

Côté hausse, les groupes pétroliers progressent dans le sillage de la hausse des cours du brut, consécutive à des inquiétudes sur l'offre alors que l'Union européenne s'efforce de parvenir à un consensus sur de nouvelles sanctions contre la Russie dont un embargo sur le pétrole. Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy, Marathon Oil, et Schlumberger prennent de 1,9% à 3%.

Dans les publications de résultats, Coinbase Global plonge de 23% après avoir accusé une perte nette au titre du premier trimestre sur fond de déroute des marchés boursiers.

