Wall Street ouvre en baisse, l'inflation US en forte hausse

Une quinzaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 139,3 points, soit 0,39%, à 35.628,76 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de -0,7% à 4.555,06 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,13%, soit 164,37 points, à 14 325,99.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,6% le mois dernier par rapport à décembre et de 7,5% sur un an, le rythme le plus élevé jamais depuis février 1982. L'inflation dite de base ("core CPI"), a pour sa part augmenté de 0,6% sur un mois et de 6,0% sur un an, sa plus forte progression depuis août 1982.

L'accélération de l'inflation pourrait alimenter les craintes d'un durcissement plus rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Certains analystes estiment que l'institution pourrait relever ses taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain.

En attendant, le rendement des Treasuries à dix ans prend plus de six points de base et a brièvement dépassé le seuil de 2% pour la première fois depuis août 2019.

Aux valeurs, les poids lourds du numérique, très sensibles à l'évolution des taux, reculent à l'image d'Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft et Amazon, qui abandonnent de 1,1% à 2%. Leur indice sectoriel perd 1,8%.

Twitter fléchit de 2,2% malgré l'annonce par le réseau social d'un nouveau programme de rachats d'actions de quatre milliards de dollars.

Uber Technologies échappe au marasme des techs en prenant 3% à la faveur de l'annonce par le groupe du deuxième bénéfice trimestriel de son histoire, tandis que Walt Disney, en hausse de 5%, est porté par une forte croissance du nombre de ses abonnés à ses services de "streaming".

En dehors des valeurs technologiques, Pepsico reflue de 2% et Coca-Cola est stable, les deux géants des boissons gazeuses ayant prévenu que la hausse de l'inflation pourraient freiner la croissance de leurs bénéfices cette année.

Sur le plan sectoriel, le compartiment bancaire (+0,5%) et celui de l'énergie (+1%) sont les rares à résister à la tendance baissière.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)