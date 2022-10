Wall Street ouvre en baisse, l'inflation américaine plus forte que prévu

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 483,78 points, soit 1,66%, à 28.727,07 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 2,18% à 3.499,04 points.

Le Nasdaq Composite cède 3,02%, soit 314,54 points, à 10.102,55.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, dont les contrats à terme suggéraient dans la matinée un rebond, le département américain du Travail a indiqué que l'indice CPI des prix à la consommation avait accéléré à 0,4% en septembre et à 8,2% sur un an, tandis que le "core CPI", qui mesure l'inflation de base, est ressorti avec un gain mensuel de 0,6% et 6,6% en rythme annuel.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne respectivement une augmentation pour le CPI de 0,2% et 8,1% et pour le core CPI de 0,5% et 6,5%.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prenait 16 points à 4,06%, à un nouveau plus haut depuis 2008, et celui à deux ans s'octroyait 22,5 points à 4,50%, les traders tablant dans leur grande majorité sur une quatrième hausse d'affilée de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 2 novembre. Une petite minorité (10%) anticipe même un relèvement de 100 points de base..

Depuis mars l'objectif de taux des "fed funds" est passé d'environ zéro pour cent à 3,00%-3,25%.

Les groupes technologiques, sensibles à l'évolution du coût du crédit, sont délaissés: Meta Platforms, Alphabet, Nvidia et Tesla cèdent de 2,65% à 5,55%.

Dans les résultats d'entreprises, Applied Materials chute de 5,82% après un avertissement sur l'impact des nouvelles mesures de restriction américaines à l'exportation vers la Chine.

Le numéro un mondial de la gestion d'actifs Blackrock, recule de 4,27%, pénalisé par la baisse de son bénéfice au troisième trimestre.

Delta Air Lines abandonne 1,71%, le bébéfice trimestriel de la compagnie aérienne étant inférieur aux attentes. Walgreens Boots Alliance, en progression de 4,91%, est au contraire tiré par ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)