Wall Street ouvre en baisse, l'inflation accélère aux Etats-Unis

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 332,34 points, soit -1%, à 32.821,57 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,16% à 3.965,55 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,48%, soit 172,02 points, à 11.418,37.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Commerce a indiqué que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, avaient progressé de 1,8% le mois dernier, après une contraction de 0,3% le mois précédent, tandis que l'indice d'inflation PCE, très suivi par la Fed, est ressorti à +0,6% après +0,2% en décembre. Sur un an, l'indice PCE affiche une accélération à 5,4% contre 5,3% en décembre.

L'indice "core PCE", pour sa part, est ressorti en hausse de 0,6% sur un mois et de 4,7% sur un an, des chiffres supérieurs au consensus Reuters et en progression par rapport au mois de décembre.

Sur les marchés, le rendement des obligations américaines à dix ans gagne plus de sept points de base, à 3,95%, et celui à deux ans, encore plus sensible à l'inflation, bondit de 10,2 points à 4,79%.

Les valeurs technologiques et de croissance comme Tesla, Amazon, Apple ou encore Nvidia, dont la valorisation dépend du niveau des taux d'intérêt, reculent de 1,52% à 2,63%. L'indice des "techs" reflue de 1,01%.

ADOBE chute de 6,40% en réaction à une information selon laquelle le département américain de la Justice s'apprête à bloquer son projet de rachat de Figma.

Dans les autres compartiments, Boeing perd 3,33% après la suspension temporaire des livraisons du 787 Dreamliner pour des analyses supplémentaires sur un élément du fuselage de l'appareil, tandis que Warner Bros Discovery gagne 1,47% après ses résultats du quatrième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)