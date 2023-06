Wall Street ouvre en baisse, inquiétudes sur les plans de la Fed

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 21,50 points, soit 0,06%, à 33.957,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,21% à 4.363,24 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,43%, soit 58,80 points, à 13.567,68.

La Réserve fédérale américaine a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés, une première depuis mars 2022, mais elle a ouvert la porte à deux autres relèvements d'un quart de point chacun d'ici la fin de l'année face à la persistance de l'inflation et à la solidité de l'économie.

Les traders estiment à 69% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en juillet, contre 60% environ un jour plus tôt, selon l'outil Fedwatch de CME.

Les indicateurs économiques publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse témoignent en outre de la vigueur de l'économie : les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de façon inattendue en mai malgré la pression de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables le mois dernier

L'activité manufacturière dans la région de New York a pour sa part rebondi de manière inattendue en juin.

"Admettre que l'on est surpris que la politique de la Fed jusqu'à présent n'ait pas refroidi un marché de l'emploi en pleine effervescence, c'est en fait signaler que des taux plus élevés sont encore plus nécessaires et peuvent être supportés par l'économie alors qu'elle glisse vers un atterrissage en douceur", a déclaré Charles Hepworth, directeur des investissements chez GAM Investments.

Aux valeurs, la chaîne de restauration Domino's Pizza gagne 4,9% après que Stifel a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter".

La chaîne de supermarchés Kroger, qui a publié jeudi ses résultats trimestriels, perd en revanche 3,6%.

