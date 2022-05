Wall Street ouvre en baisse, inquiétudes sur l'inflation

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, affectée par les craintes sur l'inflation et la perspective d'une accélération de la hausse des taux d'intérêt alors qu'un entretien entre le président américain Joe Biden et le président de la Réserve fédérale est prévu sur la conjoncture économique et la flambée des prix aux Etats-Unis.