Wall Street ouvre en baisse, Home Depot et les ventes au détail pèsent

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 113,88 points, soit 0,34%, à 33.234,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,20% à 4.127,67 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,13%, soit 15,864 points, à 12.349,345.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Commerce a indiqué que les ventes au détail aux Etats-Unis avaient rebondi en avril de 0,4% sur un mois contre un consensus Reuters à +0,8% et une baisse de 0,7% en mars. Si ces données témoignent d'une résistance de l'économie américaine, elles alimentent aussi la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire, d'autant que hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes au détail ont rebondi encore plus fortement, de 0,7% sur un mois, après un repli de 0,4% le mois précédent et un consensus de +0,3%.

Concernant le plafond de la dette, une nouvelle réunion est prévue à 19h00 GMT entre démocrates et républicains à la Maison blanche.

"Il y a peu de chances que nous assistions aujourd'hui à un règlement de la question du plafond de la dette américaine", prédit Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Les négociations demeureront probablement tendues alors que les républicains demandent des réductions importantes de dépenses pour accepter un ajustement du plafond de la dette, tandis que Joe Biden n'est pas disposé à faire des compromis sur les dépenses avant une année électorale", ajoute-t-il.

Selon des déclarations préparées en vue d'un événement à Washington, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, de son côté, dira ce mardi à un groupe de banquiers que l'impasse sur le mur de la dette a déjà des conséquences désastreuses pour l'économie américaine, car elle fait grimper les coûts d'emprunt et alourdit le fardeau de la dette.

Côté résultats d'entreprises, Home Depot recule de 2,73% après l'abaissement de sa prévision de ventes et de bénéfice annuels, en raison d'un ralentissement de la demande dans un contexte d'inflation élevée. Dans son sillage, les distributeurs Walmart, Target, Macy's et Lowe's cèdent de 0,85% à 2,75%.

Dans les fusions-acquisitions, Horizon Therapeutics plonge de 17,85%, la Federal Trade Commission (FTC) étant en passe de bloquer le rachat du groupe par Amgen (-0,88%), selon une source.

Capital One Financial bondit de 5,58% après l'annonce d'une prise de participation de Berkshire Hathaway (-0,21%), la société du milliardaire Warren Buffett, à son capital.

