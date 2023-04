Wall Street ouvre en baisse, craintes sur les taux après l'emploi

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 132,88 points, soit 0,40% à 33.352,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,73% à 4.074,90 points. Le Nasdaq Composite cède de son côté 1,07% soit 129,27 points, à 11.960,97.

L'économie américaine a continué à créer des emplois à un rythme soutenu en mars, ce qui a ramené le taux de chômage à 3,5% et pourrait encourager la Réserve fédérale (Fed) à relever à nouveau ses taux d'intérêt le mois prochain.

Les responsables de la banque centrale américaine disposeront d'autres données sur l'inflation plus tard dans le mois pour évaluer l'impact du resserrement de la politique monétaire mené depuis un an.

"Les investisseurs restent très optimistes quant à la fin des augmentations (de taux), mais les données dont la Fed est si dépendante semblent laisser de la place pour une augmentation supplémentaire d'au moins 25 points de base", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments.

La probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base par la Fed en mai est passée de 57% la semaine dernière à plus de 65% après les données sur l'emploi de vendredi, d'après l'outil Fedwatch du CME Group.

Cette semaine, l'attention se portera sur les données relatives aux prix à la consommation et à la production aux États-Unis, sur le compte rendu de la réunion de mars de la Fed et sur les résultats trimestriels des grandes banques américaines, notamment JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.

Par ailleurs, les prix du pétrole étaient en baisse lundi après avoir bondi de 6% la semaine dernière, les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale qui pourrait freiner la demande de carburant compensant l'annonce de la baisse de la production prévue par l'Opep+.

Le Brent reculait de 0,31% à 84,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,16% à 80,57 dollars.

Aux valeurs lundi, Pioneer Natural Resources grimpait de 6,8% après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le spécialiste du gaz de schiste serait en discussions préliminaires avec Exxon Mobil sur un éventuel rachat par ce dernier.

Le constructeur de véhicules électrique Tesla reculait de 4,1% après avoir annoncé vendredi une baisse de 2 à près de 6% de ses prix aux Etats-Unis, une décision qui pourrait impacter sa marge brute, estiment les analystes.

Egalement à la baisse, First Republic perdait 1,1% après que la banque en difficulté a annoncé vendredi qu'elle allait suspendre le paiement de dividende sur ses actions privilégiées "par mesure de surveillance prudente".

(Rédigé par Kate Entringer)