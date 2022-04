Wall Street ouvre en baisse avec la progression des rendements

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue dans le rouge peu après l'ouverture vendredi tandis que les rendements obligataires continuent de grimper au terme d'une semaine volatile marquée par les inquiétudes sur un possible durcissement monétaire de la Réserve fédérale pour juguler l'inflation et par le conflit en Ukraine.