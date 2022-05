Wall Street ouvre en baisse avec la Chine

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 25,82 points, soit 0,08%, à 32.170,84 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,20% à 4.016,02 points.

Le Nasdaq Composite perd 0,44%, soit 52,262 points, à 11.752,739.

Les marchés chinois ont fini dans le rouge et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé après l'annonce dans la matinée en Chine d'une chute plus lourde que prévu des ventes au détail et d'une baisse inattendue de la production industrielle en avril en raison des mesures restrictives prises dans le pays contre le COVID-19.

Les craintes sur l'économie chinoise s'ajoutent à celles concernant le rythme du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale face à l'inflation, la guerre en Ukraine et aux ruptures de la chaîne d'approvisionnement.

Les économistes de Goldman Sachs ont abaissé leur prévision de croissance des Etats-Unis à 2,4% cette année, contre 2,6% auparavant en invoquant le durcissement des conditions financières.

Depuis le début de l'année, le S&P-500 et le Nasdaq chutent d'environ 16% et de 25,4% respectivement, les craintes sur la trajectoire des taux de la Fed impactant plus durement les valeurs de croissance.

Microsoft, Apple, Meta Platforms et Nvidia cèdent de 1,14% à 1,70%.

Jetblue recule de 1,54% après avoir lancé une offre d'achat hostile sur Spirit Airlines, en hausse de 7,84%.

Côté indicateur américain, l'activité économique dans le nord-est des Etats-Unis s'est contractée en mai, son indice "Philly Fed" ayant chuté à -11,6 après 24,60 en avril, alors que les économistes attendaient en moyenne un repli limité à 17,0.

