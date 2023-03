Wall Street ouvre en baisse avant l'audition de Powell au Sénat américain

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 10,99 points, soit 0,03%, à 33.420,45 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,08% à 4.044,84 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,09%, soit 10,696 points, à 11.665,041.

Jerome Powell, qui doit s'exprimer à partir de 15h00 GMT devant la commission bancaire du Sénat américain, pourrait fournir aux investisseurs des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt après les récentes données macroéconomiques qui ont montré une réaccélération de l'inflation, un marché du travail tendu et une économie toujours dynamique.

"L'accent sera mis sur la perception du marché américain du travail par Powell et sur le fait de savoir si le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) pense que les conditions économiques se sont améliorées ou détériorées depuis la dernière réunion de la Fed", écrit dans une note Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets.

Pour Michael Hewson, les marchés voudront également savoir si Jerome Powell persiste dans ses propos selon lesquels la "désinflation a commencé".

En attendant, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,5 points de base à 3,95% et celui à deux ans, le plus sensible à l'évolution de l'inflation, cède 1,4 point à 4,87% après avoir touché la semaine dernière un pic depuis 2007 à 4,94%.

Les marchés monétaires évaluent la probabilité d'un relèvement de 50 points de base des taux de la Fed ce mois-ci à 28%, tandis que le coût du crédit pourrait culminer à 5,46% d'ici septembre.

En Bourse, dans les valeurs individuelles, Meta Platforms gagne 2,29% en réaction à une information selon laquelle le groupe va encore supprimer des milliers d'emplois cette semaine après avoir déjà réduit ses effectifs de plus de 11.000.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive chute de 8,08% après l'annonce d'une émission d'obligations de 1,3 milliard de dollars afin de renforcer ses liquidités.

WeightWatchers bondit de 27,64% après l'annonce par le groupe du rachat pour 132 millions de dollars de la plate-forme de télésanté Sequence, ce qui lui permettra d'entrer dans le secteur des médicaments contre l'obésité vendus sous ordonnance.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)