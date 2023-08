Wall Street ouvre en baisse après les ventes au détail américaines

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, après des données montrant une hausse plus importante qu'attendu des ventes aux détails aux États-Unis en juillet, qui font craindre que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps.