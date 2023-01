Wall Street ouvre en baisse après les résultats de Goldman Sachs

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 182,75 points, soit 0,53%, à 34.119,86 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,20% à 3.991,06 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,43%, soit 47,43 points, à 11.031,72.

Les marchés américains, fermés lundi pour la célébration du Martin Luther King Day, démarrent ainsi la semaine dans le rouge après un début d'année euphorique, porté par l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) avec le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.

Les investisseurs attendent cette semaine les données sur les ventes au détail (mercredi), le marché de l'emploi (jeudi) et les commentaires des responsables de la Fed dans le cadre du Forum économique mondial de Davos qui s'est ouvert lundi en Suisse.

En attendant, l'heure est surtout aux publications financières des entreprises. Goldman Sachs a fait état mardi d'une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel en raison notamment de lourdes pertes dans son activité grand public. L'action recule de 3,36%.

Morgan Stanley, en revanche, prend 4,64% après avoir publié un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre à la faveur notamment d'une bonne tenue de l'activité de trading qui a compensé la faiblesse des opérations de fusions-acquisitions.

Depuis le démarrage vendredi de la saison des résultats des groupes financiers, les investisseurs sont partagés: alors que les trimestriels de JPMorgan Chase et Bank of America ont été applaudis, ceux de Wells Fargo et Citigroup ont déçu.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des sociétés du S&P-500 reculent en moyenne de 2,5% au quatrième trimestre, selon les données de Refinitiv.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, les groupes chinois cotés à Wall Street Alibaba, JD.Com et Baidu perdent de 1,2% à 5,5%, la croissance chinoise en 2022 ayant été parmi les plus faibles depuis 1976.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)