Wall Street ouvre en baisse après le rapport sur l'emploi

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 57,31 points, soit 0,18%, à 31.327,24 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,38% à 3.887,55 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,73%, soit 85,09 points, à 11.536,25.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que l'économie des Etats-Unis avait créé plus d'emplois qu'attendu en juin, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6% et le salaire horaire moyen a affiché une nouvelle augmentation de 0,3%.

Ces nouvelles données témoignent de la robustesse du marché du travail, tandis que la pression sur les salaires reste forte, éloignant momentanément les craintes d'une récession.

"Cela renforce assurément le scénario d'une augmentation de 75 points de base (des taux) au cours des deux prochaines semaines", souligne Tom Plumb, gestionnaire de portefeuille chez Plumb Balanced Fund, faisant référence à la réunion de politique monétaire de la Fed des 26-27 juillet.

Les marchés monétaires anticipent désormais avec une probabilité de 97,7% une hausse des taux de trois quarts de points contre une probabilité de 91,5% avant la publication du rapport sur l'emploi.

La publication mercredi des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pourrait en outre offrir à la Fed, en cas de nouvelle hausse, un motif supplémentaire pour durcir son resserrement alors que le côut du crédit a déjà augmenté de 150 points de base depuis mars.

James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a plaidé jeudi de nouveau pour un pic du taux des fonds fédéraux ("fed funds") à 3,5% d'ici la fin de l'année.

Aux valeurs, les grandes banques américaines, qui vont donner la semaine prochaine le véritable coup d'envoi de la saison des résultats, sont recherchées. JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America Corp et Wells Fargo gagnent de 0,3% à 1,1%.

Levi Strauss & co's, pour sa part, prend 3,8% à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Côté baisse, Twitter recule de 3,6%, le Washington Post ayant rapporté que le projet de rachat du réseau social par Elon Musk était "sérieusement menacé", tandis que le distributeur de jeu vidéo Gamestop, en repli de plus de 5%, pâtit du limogeage de son directeur financier Michael Recupero.

