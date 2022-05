Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 350,23 points, soit 1,06%, à 32.647,74 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,25% à 4.094,7 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,86%, soit 229,30 points, à 12.088,38.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que l'économie américaine avait créé plus d'emplois non-agricoles qu'attendu en avril, soit 428.000 contre 391.000 prévus par les économistes interrogés par Reuters.

Le salaire moyen a cependant vu sa progression ralentir légèrement en avril, à 5,5% en rythme annuel après 5,6% le mois précédent, tandis que le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, s'est établi à 3,6% le mois dernier.

Même si le président de la Réserve fédérale a écarté mercredi la possibilité de hausses de taux de 75 points de base face à l'inflation, les marchés continuent de tabler sur un relèvement d'une telle ampleur lors de la réunion de juin de l'institution.

"Pour que le marché touche véritablement le fond, il faudra d'abord des signes montrant que l'inflation commence à se calmer", explique Marios Hadjikyriacos, analyste chez le courtier XM.

L'indice de volatilité VIX, baromètre très suivi de la nervosité des investisseurs, prend encore 5,12% vendredi à 32,68 points au lendemain de la forte chute des indices de Wall Street.

Aux valeurs, Microsoft cède plus de 1% et le compartiment des nouvelles technologies, sensible à l'évolution des taux d'intérêt, recule de 1,64%.

Dans les publications de résultats, Under Armour chute de 12% après l'annonce d'une prévision de bénéfice annuel inférieure aux attentes en raison de la hausse des coûts.

Nike cède 4,7% dans le sillage d'Adidas, qui a revu à la baisse ses prévisions pour cette année en raison du confinement en Chine.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)