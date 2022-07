Wall Street ouvre en baisse après l'inflation américaine

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd -264,87 points, soit 0,85%, à 30.716,46 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,13% à 3.775,54 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,63%, soit 184,16 points, à 11.080,56.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a annoncé que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis avait accéléré le mois dernier à un sommet de 40 ans et demi, en raison des niveaux élevés des tarifs à la pompe et dans l'alimentation.

L'indice CPI a augmenté de 1,3% en juin après une progression de 1,0% en mai et de 9,1% sur un an, la hausse la plus importante depuis novembre 1981, alors que le consensus était respectivement d'une croissance de 1,1% d'un mois sur l'autre et de 8,8% en rythme annuel.

Cette flambée des prix, qui fait craindre un relèvement des taux de la Fed de 75 voire 100 points de base le 27 juillet, pèse sur les marchés d'actions, déjà prudents avant le coup d'envoi jeudi des premiers résultats des grandes banques, dont JPMorgan Chase & Co (-2,02%) et Morgan Stanley (-1,1%).

Sur le plan sectoriel, le compartiment technologique, sensible à l'évolution des taux, perd 1,96%, tandis que celui des banques recule de 1,55%.

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines, plonge de 7,07% après des résultats au deuxième trimestre inférieurs aux attentes.

Twitter monte de près de 4% après avoir porté plainte mardi contre Elon Musk à la suite de l'abandon par le milliardaire de son projet de rachat du réseau social.

Sur le marché obligataire, l'inversion des rendements des bons du Trésor américain sur deux ans et sur dix ans, une anomalie considérée comme annonciatrice d'un risque de dégradation de la conjoncture économique à un horizon de deux ans, s'amplifie: le premier s'affichant à 3,1734% et le second à 3,0151%.

Aux changes, le dollar prend 0,28% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est tombé brièvement sous la parité avec le billet vert, à 0,9999, pour la première fois depuis décembre 2002.

(Reportage Olivier Cherfan à Gdansk)