Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 121,54 points, soit 0,36%, à 33.794,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,86% à 4.250,49 points.

Le Nasdaq Composite abandonne 0,69%, soit 89,222 points, à 12.782,306.

Le numéro un mondial du commerce en ligne Amazon chute de 12,28% après avoir fait part de perspectives décevantes en raison notamment d'une hausse de ses coûts.

Intel recule pour sa part de 5,32% après avoir présenté pour le deuxième trimestre des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice inférieures aux attentes en expliquant craindre un ralentissement de la demande sur le marché des ordinateurs et des difficultés d'approvisionnement.

La baisse est moins marquée pour Apple (-0,40%) qui a averti que les répercussions des confinements en Chine et de la guerre en Ukraine devraient peser sur ses ventes.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'achemine vers sa pire performance mensuelle depuis novembre 2008 avec une baisse de 10,2% pour le moment.

Les investisseurs délaissent depuis le début d'année les actions à forte croissance, craignant que le resserrement monétaire de la Fed n'affecte les bénéfices futurs. Le marché anticipe largement que la Réserve fédérale relève ses taux de 50 points de base lors de sa réunion mercredi face à la poussée de l'inflation.

Les statistiques mensuelles des dépenses des ménages américains montrent une augmentation plus forte qu'attendu de la consommation en mars et une hausse conforme aux attentes de l'indice des prix de base "core PCE". Sur un an, cette mesure privilégiée par la Fed, a augmenté de 5,2%, contre +5,3% en février et pour le consensus.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)