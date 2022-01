Wall Street ouvre en baisse à l'entame de la réunion de la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi malgré les solides résultats d'entreprises comme IBM et American Express qui passent au second plan à l'entame de la première journée de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).