Wall Street ouvre dans le vert sur fond de regain d'appétit pour le risque

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée par un regain d'appétit pour le risque après l'apaisement des inquiétudes sur les banques et alors que les investisseurs attendent la publication de plusieurs indicateurs plus tard dans la semaine pour évaluer l'orientation de la politique monétaire américaine.