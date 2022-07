Wall Street ouvre dans le vert, espoir après les tech, la Fed

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 48,13 points, soit 0,15%, à 32 577,76 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,70% à 4 101,01 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,04%, soit 126,302 points, à 12 288,895.

Les inquiétudes des investisseurs concernant une hausse plus importante des taux d'intérêt ont commencé à s'apaiser après que le département du Commerce américain a déclaré jeudi que l'économie américaine s'était contractée de manière inattendue pour le deuxième trimestre consécutif.

"La Fed est vraiment entre le marteau et l'enclume car va-t-elle lutter contre l'inflation ou va-t-elle céder au ralentissement de la croissance économique?", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en juin, les Américains payant davantage pour les biens et services avec une inflation mensuelle au plus haut depuis 2005, a indiqué vendredi le département du Commerce.

Apple ouvrait en hausse de 2,76% après que le fabricant de l'iPhone a noté des améliorations sur le front des pénuries de pièces détachées et une demande d'iPhone soutenue malgré le contexte.

Amazon grimpait quant à lui de 10,33% après avoir prévu un bond de ses revenus au troisième trimestre grâce à l'augmentation des frais liés à ses abonnements à son programme de fidélité Prime.

"Les grandes entreprises technologiques ont connu des résultats mitigés au cours de cette saison de résultats, mais Amazon a prouvé que les plus forts peuvent survivre même dans les environnements les plus difficiles", a déclaré Laura Hoy, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les actions de Chevron et d'Exxon Mobil augmentaient de 5,85% et de 2,66% respectivement en début de séance, après que les grandes sociétés pétrolières ont publié leurs plus gros bénéfices trimestriels grâce à la flambée des prix de l'énergie.

Intel chutait -10,97% après avoir revu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels à la baisse et manqué ses estimations pour le deuxième trimestre en raison d'un ralentissement de la demande pour ses puces utilisées dans les ordinateurs personnels.

(Rédigé par Olivier Cherfan)