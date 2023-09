Wall Street ouvre dans le vert avant l'inflation, Tesla s'envole

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 171,70 points, soit 0,50% à 34.748,29 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,66% à 4.486,80 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,92%, soit 126,91 points, à 13.888,43.

La publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis attendus mercredi devraient fournir des éléménts supplémentaires sur la capacité de la Réserve fédérale (Fed) à suspendre ses hausses de taux d'intérêt et sur la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie dans la lutte contre l'inflation.

Dans un contexte de réapparition des pressions inflationnistes, les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une augmentation des prix à la consommation de 3,6% sur un an en août, contre 3,2% en juillet.

Ces données seront suivies de près, car les investisseurs, qui estiment à 93% la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés la semaine prochaine, sont moins confiants quant à l'issue de la réunion de novembre.

"Il pourrait s'agir d'une période déterminante pour les actions, car nous saurons si le cycle de hausse des taux est réellement arrivé à son terme ou s'il reste du travail à faire dans la lutte contre l'inflation", a déclaré dans une note Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Aux valeurs, Tesla prend 5,2% et atteint un plus haut de près de six semaines après que Morgan Stanley a estimé que la capitalisation boursière du groupe pourrait augmenter de près de 600 milliards de dollars (559,4 milliards d'euros) grâce au potentiel de son superordinateur Dojo.

Le fabricant de puces Qualcomm Apple pour fournir des puces 5G au fabricant de l'iPhone, progresse de 5,1%.

Hostess Brands, le propriétaire des petits gâteaux Twinkies, gagne 19% après que des sources ont rapporté dimanche que le groupe était sur le point d'être acquis par J.M. Smucker, qui perd pour sa part 7,6%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)