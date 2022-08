Wall Street monte, les rendements reculent, le plan Biden en soutien

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 255,52 points, soit 0,78%, à 33.058,99, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,86% à 4.180,84 et le Nasdaq Composite prend 1,21% à 12.810,81.

Le S&P-500 et le Nasdaq avaient fini dans le rouge vendredi après l'annonce de créations d'emplois nettement supérieures aux attentes en juillet, qui a ravivé les craintes d'une hausse de trois quarts de point des taux de la Réserve fédérale en septembre, avec à la clé une nette remontée des rendements des bons du Trésor.

Ces derniers sont repartis à la baisse, le dix ans reculant de près de cinq points de base à 2,792% et le deux ans de deux points à 3,2239%.

Le principal rendez-vous de la semaine pour les investisseurs est fixé à mercredi avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis.

En attendant, les actions profitent du chiffre meilleur qu'attendu des exportations chinoises en juillet (en hausse de 18% sur un an) et de l'adoption dimanche par le Sénat américain du projet de loi de "réduction de l'inflation" de l'administration Biden, qui prévoit entre autres des mesures visant à faire baisser les prix des médicaments et des aides à l'achat de voitures électriques.

Parmi les constructeurs automobiles spécialisés dans l'électrique, Tesla gagne 4,58%, Rivian Automotive 6,81%, Lordstown Motors 5,95%.

En baisse, Nvidia chute de 4,92% après avoir averti que son chiffre d'affaires trimestriel serait inférieur à celui des trois mois précédents.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Signify Health bondit de 11,81% après des informations de presse sur l'intérêt prêté à CVS Health (+0,03%) pour un possible rachat et Global Blood Therapeutics prend 4,36% après l'annonce de son rachat par Pfizer (-0,38%).

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)