Wall Street monte légèrement avant Powell à Jackson Hole

© ANDREW KELLY La Bourse de New York progresse modestement vendredi dans les premiers échanges. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,27%. /Photo prise le 20 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 93,39 points, soit 0,27%, à 35.306,51 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,3% à 4.483,33 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,17% à 14.970,54 points à l'ouverture.

L'intervention à 14h00 GMT de Jerome Powell dans le cadre du symposium estival de Jackson Hole va être le point d'orgue de la semaine pour les marchés.

La question pour les investisseurs est de savoir si et quand la Fed envisage de commencer à réduire ses 120 milliards de dollars d'achats d'actifs mensuels. Plusieurs responsables de l'institution se sont exprimés en ce sens.

"Cependant, certains investisseurs s'attendent à ce que Powell adopte un ton plus 'dovish' dans son discours, car le paysage macroéconomique s'est détérioré depuis le réunion de juillet, avec un consensus parmi les investisseurs pour une annonce d'un 'tapering' au quatrième trimestre de 2021", ont déclaré les analystes de Western Union.

A l'agenda économique américain, les pressions inflationnistes sont restées contenues en juillet avec un indice des prix des dépenses personnelles (PCE) hors énergie et alimentation en hausse de 0,3%, comme prévu, contre +0,5% (révisé) en juillet.

Aux valeurs, Gap grimpe de 4,25% après avoir relevé ses prévisions de ventes nettes pour l'ensemble de l'année et Peloton perd 7,20% après avoir lancé un avertissement sur son bénéfice et annoncé qu'il faisait l'objet d'une enquête aux Etats-Unis à la suite d'accidents impliquant ses tapis de course.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)