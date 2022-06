Wall Street monte, la Chine allège ses mesures anti-COVID-19

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 430,78 points, soit 1,37%, à 31.869,04 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,15% à 3.944,84 points. Le Nasdaq Composite prend 0,95%, soit 109,207 points, à 11.633,758.

L'annonce dans la matinée d'une réduction de la durée de la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant en Chine depuis l'étranger et de l'absence de nouveau cas local de transmission du SARS-CoV-2 à Pékin et Shanghaï est saluée sur les marchés mondiaux, les investisseurs reprenant un peu espoir sur les perspectives de croissance. Ces annonces ne sont "pas suffisantes pour conduire à une reprise très solide des marchés mais (...) c'est un pas en avant," a déclaré Hani Redha, gérant de portefeuille multi-actifs chez PineBridge Investments.

L'amélioration de la situation sanitaire en Chine contribue également à la hausse des cours du pétrole. Les groupes pétroliers Exxon Mobil et Chevron gagnent 2,19% et 1,84% respectivement. Les actions des sociétés spécialisées dans les voyages et les loisirs profitent des informations sur le COVID-19 en Chine: la compagnie American Airlines gagne 5,16%, l'exploitants de casinos Wynn Resorts 6,35%, l'agence de voyages TripAdvisors 3,72% et le croisiériste Norwegian 4,27%.

Boeing grimpe de 5,20%, en tête du Dow Jones.

