Wall Street marque une pause au lendemain d'un bond spectaculaire

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones affiche un gain symbolique de 2,98 points à 33.718,35 et le Standard & Poor's 500 est pratiquement inchangé à 3.955,77 tandis que le Nasdaq Composite cède 0,31% à 11.080,15.

Le Nasdaq a bondi de 7,4% jeudi et le S&P-500 de 5,5%, enregistrant leur meilleure performance depuis plus de deux ans et demi après le retour de l'inflation américaine sous 8%, au plus bas depuis janvier.

Les investisseurs privilégient désormais l'hypothèse une hausse des taux de la Réserve fédérale limitée à un demi-point en décembre alors qu'ils anticipaient un relèvement de trois quarts de point avant les chiffres des prix à la consommation.

Cet espoir de voir la Fed assouplir un peu sa stratégie se conjugue avec l'assouplissement des mesures anti-COVID en Chine, avec entre autres la réduction de la durée de la quarantaine.

La nouvelle profite logiquement aux groupes chinois cotés à Wall Street comme Alibaba, qui gagne 1,24%, mais aussi aux valeurs du secteur des casinos comme Wynn Resorts (+5,65%) ou Las Vegas Sands (+4,36%).

En baisse, Intel perd 1,68%, JPMorgan ayant repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "sous-pondérer".

Le S&P du secteur des hautes technologies, qui avait pris 8,33% jeudi, cède 0,61%.

Sur le marché des changes, le dollar recule de 1,14% face à un panier de devises de référence après un plongeon de 2,12% jeudi, le plus marqué depuis près de sept ans.

Les marchés obligataires américains sont fermés pour le Veterans Day.

