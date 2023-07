Wall Street hésite après les résultats décevants de Tesla et Netflix

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines hésitent à l'ouverture jeudi à Wall Street, tirées à la baisse par un ensemble de résultats trimestriels décevants, et demeurant prudentes avant la réunion de la Réserve fédérale, le 26 juillet. L'indice Dow Jones gagne 0,27%, soit 95,95 points, à 35.157,16 points, le Standard & Poor's 500 perd 0,21%, soit 9,5 points, à 4.556,22, et le Nasdaq Composite perd 0,61%, soit 87,37 points, à 14.270,65. Les résultats du second trimestre de Netflix, en baisse de 7,14%, ont déçu les investisseurs américains, les analystes estimant que la valorisation du titre demeure trop importante au regard des fondamentaux. Tesla, qui perd 3,92%, a également déçu, les déclarations du directeur général Elon Musk signalant que les marges de l'entreprise demeureront sous pression à court terme. La baisse de ces deux valeurs ont pesé sur le Nasdaq, très exposé à la technologie, tandis que d'autres résultats sont attendus pour la fin de semaine, dont American Express, et la semaine suivante, incitant les investisseurs à la prudence.