Wall Street hésite à l'ouverture, plombée par les incertitudes économiques

© ANDREW KELLY La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante mercredi. L'indice Dow Jones gagnait 0,06%. /Photo prise le 9 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly

L'indice Dow Jones, qui gagnait 19,78 points, soit 0,06%, à 34.557,79 points en tout début de séance, est repassé dans le rouge cinq minutes après les premiers échanges avant d'enregistrer de repasser dans le vers (+0,38%) vers 13h55 GMT.

Le Standard & Poor's 500, plus large, en hausse initiale de 0,13% à 4.448,66 points à l'ouverture, est lui aussi tombé en territoire négatif, avant de gagner 0,26%.

Le Nasdaq Composite, qui avait gagné 0,25% (38,29 points) à 15.076,05 points à l'ouverture, refluait de 0,2%.

Parmi les principaux indicateurs du jour, l'indice "Empire State" montre que l'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré en septembre une hausse inattendue avec un indice à 34,30 après 18,3 en août.

La production manufacturière US a ralenti plus que prévu en août, impactée par les perturbations causées par l'ouragan Ida et la persistance de difficultés liées à la pénurie de matières premières et de main-d'œuvre.

Sur le plan sectoriel, les valeurs sensibles à la conjoncture comme l'énergie (+2,55%) retrouvent des couleurs après avoir été en retrait par rapport à d'autres secteur dans les séances précédentes.

Aux valeurs, Apple recule encore légèrement, de 0,3%, au lendemain de son repli de 0,96% consécutif à l'accueil mitigé de ses nouveaux iPhone, iPad et Apple Watch.

La plate-forme de crédit à la consommation GreenSky bondit de 52% à la faveur de l'annonce de son rachat par Goldman Sachs Group.

Le dollar recule de 0,14% face aux autres grandes devises.

Côté obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance d'un peu plus d'un point de base, à 1,2955%, après la chute la veille de quatre points de base provoquée par les statistiques de l'inflation aux Etats-Unis.

Le marché pétrolier est orienté à la hausse malgré une série d'indicateurs chinois inférieurs aux attentes. L'or noir profite des informations selon lesquelles l'American Petroleum Institute (API) a enregistré une baisse plus forte qu'attendu (de 5,4 millions de barils) des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent gagne 2,69% à 75,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,99% à 72,58 dollars.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)