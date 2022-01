Wall Street hésite à l'ouverture, les banques et l'énergie en soutien

© Chip East La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante jeudi. Une dizaine de minutes après les échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,01% et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,27%. Le Nasdaq Composite prend 0,42%. /Photo d'archives/REUTERS/Chip East

Une dizaine de minutes après les échanges, l'indice Dow Jones gagne 2,99 points, soit 0,01%, à 36.410,1 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,27% à 4.713,72 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,42%, soit 63,65 points, à 15 163,82. Les trois indices avaient au départ ouvert dans le désordre, le Dow étant le seul en hausse.

Les responsables de la Fed ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que le marché de l'emploi aux Etats-Unis était "très tendu" et que la banque centrale pourrait devoir non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée.

Les valeurs sensibles à l'évolution des taux comme les technologies continuent de reculer. L'indice sectoriel abandonne 0,26%. Les poids lourds du numérique comme Microsoft, Amazon, Apple et Tesla Inc perdent entre 0,4% et 1%.

Netflix abandonne 0,9% après l'abaissement de l'objectif de cours du groupe par JP Morgan, l'intermédiaire tablant sur une baisse à moyen terme du nombre d'abonnés de la plate-forme.

A l'inverse, le compartiment financier (+0,68%) et bancaire (+1,31%) est recherché, dans l'anticipation d'au moins trois hausses de taux d'un quart de point cette année. Les valeurs de l'énergie (+1,97%) progressent également, à l'instar d'Occidental Petroleum qui gagne 3,74%, dans le sillage de la poursuite de la hausse des cours pétroliers.

Côté indicateur économique, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière ont augmenté plus que prévu, à 207.000, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance à 15h00 GMT des chiffres de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis pour le mois de décembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)