Wall Street hésitante, Salesforce plombe le Dow Jones

NEW YORK (Reuters) - Wall Street a fini quasi stable jeudi, à l'exception du Dow Jones plombé par la chute de l'action Salesforce, alors qu'une série d'indicateurs a pu conforter aux yeux des intervenants le scénario d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed.

Le Dow Jones a fini en baisse de 0,56% à 34.396,53 points, Salesforce perdant 8,3% après l'annonce du départ en janvier de l'un des directeurs généraux du fabricant de logiciels.

Le S&P 500 a cédé 0,08% à 4.076,79 points et le Nasdaq Composite a grappillé 0,13% à 11.482,45 points, soutenu par les gains de plus de 1% engrangés par Nvidia et Meta Platforms.

Mercredi, la Bourse de New York avait clôturé en forte hausse, les marchés ayant accueilli avec soulagement les propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a laissé entendre que le rythme des hausses de taux pourrait diminuer.

La publication, jeudi, de l'enquête mensuelle de l'ISM annonçant une contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis en novembre, la première depuis mai 2020, alors que le coût du crédit a pesé sur la demande de biens, a confirmé que les hausses de taux de la Fed produisaient leur effet.

L'indice des prix PCE, hors produits alimentaires et énergétiques, est quant à lui ressorti en hausse de 0,2% en octobre, après une augmentation de 0,5% en septembre.

"Dans un jour normal, cette série d'indicateurs ce matin serait plutôt favorable à la prise de risque, mais après le rallye d'hier, je pense que ce n'est pas tout à fait assez bon pour une nouvelle séance haussière", a commenté Ross Mayfield, analyste chez Baird.

Les marchés attendent désormais la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi pour décrypter les effets de la politique de la Fed sur le marché du travail.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)