Wall Street finit stable, Disney compense la baisse du moral des ménages

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini stable vendredi, les actions américaines enregistrant une deuxième semaine consécutive de gains, la hausse de Disney stimulant le Dow Industrials et le S&P 500, mais la baisse du sentiment des consommateurs a freiné l'optimisme des investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 0,04%, ou 15,53 points, à 35 515,38 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 7,18 points, soit 0,16%, à 4 468,01 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 6,64 points (0,04%) à 14 822,90 points.

L'action Walt Disney a été l'un des principaux moteurs du Dow Jones et de l'indice S&P 500 après que son bénéfice a dépassé les attentes du marché, ses services de diffusion en continu ayant attiré plus de clients que prévu et les parcs à thème américains touchés par la pandémie étant redevenus rentables.

Mais l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan a entamé le sentiment des investisseurs après avoir reculé à 70,2 en août en première estimation, au plus bas depuis décembre 2011, alors que le consensus Reuters le donnait inchangé à 81,2. "C'est inquiétant, le consommateur est de toute évidence dans une position extrêmement forte, mais il y a une sorte de fatigue du COVID-19 qui commence vraiment à porter sur le sentiment de la population", a déclaré Ross Mayfield, stratégiste chez Baird.

La déception de l'enquête du Michigan a déclenché un repli marqué des rendements obligataires américains, le dix ans revenant à 1,3018%, contre plus de 1,36% avant la publication de l'indice.

Aux valeurs, Doordash prenait 3,4961% malgré l'annonce d'un creusement plus marqué qu'attendu de ses pertes au deuxième trimestre.

Airbnb a baissé après avoir annoncé jeudi que les réservations pour le trimestre en cours pourraient être pénalisées par le variant Delta et le ralentissement du rythme des vaccinations aux Etats-Unis.

(version française Camille Raynaud)